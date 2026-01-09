Detenido un hombre en Ourense por el hurto de un patinete cuando su dueña lo dejó apoyado para abrir su local

OURENSE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Ourense el pasado día 6 de enero a un individuo acusado de un delito de hurto. El detenido había sustraído un patinete eléctrico valorado en 600 euros, informa.

El hecho se inicia en una céntrica calle de la ciudad cuando la denunciante deja aparcado su patinete eléctrico apoyado en una pared, mientras abre la persiana de su establecimiento.

Ese momento es aprovechado por un varón que le sustrae el patinete y huye del lugar a bordo del mismo, siendo perseguido por la perjudicada, a la vez que solicitaba ayuda a los viandantes.

Durante la huida, se percata de lo que está ocurriendo un policía nacional en prácticas, fuera de servicio, comenzando una persecución a la carrera del autor de los hechos.

Finalmente, consiguen interceptarlo en un momento en el que el ladrón pierde el control y cae al suelo, siendo retenido hasta la llegada de una patrulla de Policía Nacional, procediendo a su detención y traslado a instalaciones policiales. Finalizadas las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos el detenido fue puesto a disposición judicial.