Detenido un hombre en Ourense por tres robos con fuerza un establecimiento de lavandería

OURENSE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense detuvo a un hombre como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en un establecimiento de lavandería del barrio de O Couto.

Según ha informado el Cuerpo policial en un comunicado, los hechos se produjeron en el mes de junio y el detenido usó el mismo método para violentar una máquina de cambio de monedas, ubicada en el interior del establecimiento.

El presunto autor aprovechaba el horario de apertura al público del establecimiento para acceder a su interior, para forzar la máquina de cambios. La cantidad total de lo sustraído asciende a 275 euros.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense, tras analizar el modus operandi y realizar diferentes investigaciones, determinaron la autoría. El hombre fue detenido el pasado 2 de julio y fue puesto a disposición judicial.