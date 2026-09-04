Detenido un hombre en Pontevedra tras agredir a su expareja en la vía pública

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PONTEVEDRA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pontevedra detuvo a un hombre en el centro de la ciudad como presunto autor de un delito de violencia de género, tras agredir a su expareja en la vía pública.

Según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado 1 de septiembre y fueron varios testigos los que dieron la voz de alarma.

La víctima indicó que el suceso empezó con una discusión en el domicilio que ambos comparten, cuando el agresor la agarró del cuello y le dio una patada en una pierna. La mujer salió de la vivienda para huir y el hombre fue detrás de ella y continuó empujándola de manera reiterada en la vía pública.

Así, varias personas que presenciaron los hechos recriminaron la actitud del hombre y alertaron a la Policía. Una vez en el punto, los agentes encontraron a la mujer visiblemente afectada y el presunto autor se encontraba en el domicilio, donde fue arrestado.