Detenido un hombre en Pontevedra por un supuesto delito de violencia de género tras agredir y amenazar a su pareja

PONTEVEDRA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron el pasado domingo a un hombre por un supuesto delito de violencia de género, tras atribuirle una agresión física y amenazar con un cuchillo a su pareja.

Según ha trasladado el Gobierno de Pontevedra en una nota de prensa, la intervención tuvo lugar a las 07.45 horas, cuando la Policía recibió la alerta de que en un domicilio de la ciudad se estaba produciendo "una discusión muy fuerte".

De hecho, relata el Ayuntamiento, los agentes pudieron escuchar desde el exterior a un hombre proferir gritos, insultos y amenazas en el interior de la vivienda, mientras la mujer manifestaba su intención de avisar a la policía.

Tras llamar a la puerta, los agentes fueron recibidos por la madre de la víctima. Ambas mujeres explicaron que el hombre llegó de fiesta y se puso a jugar a la videoconsola; la mujer le pidió que parase porque quería dormir y, al no conseguir que cesase el ruido le escondió la máquina.

A continuación, el hombre supuestamente reaccionó de forma violenta propinándole a la víctima patadas en la cara y en el costado, golpeándole la cabeza y llegando a proferir amenazas con un cuchillo.

Durante la inspección, la policía encontró al presunto agresor sangrando por la mano derecha, provocado por el propio hombre cuando rompió el palo de una escoba.

Finalmente, fue detenido para su puesta a disposición judicial y la víctima fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida por las lesiones.