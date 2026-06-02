Detenido un hombre en Pontevedra por vender drogas en las inmediaciones de un centro escolar

Efectos incautados por la Policía. - POLICÍA NACIONAL

PONTEVEDRA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a un individuo por un delito de tráfico de drogas, asociado a la venta al menudeo, en las inmediaciones de un centro escolar.

Según informa en un comunicado, los agentes, que se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia en el entorno de los centros escolares, observaron a un individuo merodeando en esta zona. Este hombre fue identificado en las inmediaciones.

En el momento de su detención portaba un total de 35 papelinas con un peso de 8 gramos de cocaína y varios billetes fraccionados en cantidades pequeñas, así como una navaja.

Una vez detenido fue trasladado a dependencias policiales y, finalizadas las diligencias, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Pontevedra.