Detenido un hombre como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en inmuebles de varios barrios de Ourense

Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

OURENSE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense ha detenido a un hombre como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en inmuebles de varios barrios de Ourense, apoderándose de joyas, dinero en metálico y otros efectos.

Tal y como ha informado el Cuerpo en un comunicado, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) inició las primeras pesquisas tras las denuncias interpuestas por varias personas que manifestaban haber sufrido un robo en el interior de sus viviendas mientras se encontraban ausentes.

Así, durante la investigación, los agentes concluyeron que los tres robos habrían sido cometidos por la misma persona al producirse con un 'modus operandi' "muy similar", y procedieron a su identificación y posterior detención. El hombre ha sido puesto a disposición judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

LOS ROBOS

En concreto, el primero de los robos se produjo en una vivienda situada en el barrio de Vistahermosa, a la que accedió el detenido forzando una ventana y procedió a apoderarse de varias joyas y dinero en metálico.

En el segundo robo, el hombre logró acceder escalando la valla perimetral de otra propiedad en el barrio de O Couto y sustrajo diversas herramientas del interior de un galpón.

Finalmente, en el último robo que se le atribuye, el detenido escaló la valla perimetral de una tercera vivienda en el barrio de O Pino, accedió a través de una ventana y sustrajo joyas, objetos y dinero por valor de más de 2.000 euros.