Detenido un hombre al que relacionan con las 3,6 toneladas de cocaína incautadas en septiembre en A Pobra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre por su supuesta vinculación con el alijo de 3.650 kilos de cocaína que fue incautado en septiembre en el municipio coruñés de A Pobra.

Según fuentes del operativo consultadas por Europa Press, la detención, realizada en el marco de la operación 'Saona', se produjo este miércoles en la misma localidad de la cara norte de la ría de Arousa y se suma a las ya practicadas en septiembre.

De esta forma, está previsto que el hombre, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, pase a disposición judicial en la jornada del jueves en el Tribunal de Instancia de Muros.