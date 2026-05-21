Detenido un hombre que repartía heroína en bicicleta en Pontevedra y desarticulado un punto de venta de droga

Intervenido en Pontevedra. - POLICÍA NACIONAL DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Pontevedra ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, que repartía heroína en bicicleta por la ciudad y ha desarticulado un punto de venta de droga.

Según ha informado el Cuerpo policial, los agentes establecieron diferentes dispositivos de vigilancia sobre el individuo que se desplazaba en bicicleta para contactar con los posibles consumidores.

Así pudieron constatar el trasiego de drogodependientes en varias zonas del centro de la ciudad, y realizaron diferentes intervenciones de sustancias estupefacientes a compradores que acudían para abastecerse de sus dosis, lo que acreditó la implicación del investigado en la actividad delictiva.

Una vez recabados los indicios necesarios, por parte de agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Pontevedra se identificó a un varón tras interceptarle cuando circulaba por la zona en bicicleta.

En el momento de su detención portaba heroína en forma de roca con un peso de 3.5 gramos, 0.82 gramos de cocaína, varios billetes fraccionados en cantidades pequeñas, un total de 225 euros y un teléfono móvil.

Una vez detenido fue trasladado a dependencias policiales y una vez finalizadas las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Pontevedra.