Detenido un hombre en Santiago como presunto autor de fotografías a chicas que luego subía a una página web pornográfica

Actualizado 11/10/2018 19:21:23 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Santiago ha detenido este jueves 11 de octubre a un hombre como presunto acusado de haber fotografiado a varias chicas jóvenes mientras caminaban por las calles de la localidad compostelana y, posteriormente, subir las imágenes a una página web pornográfica.

Fuentes de la Policía Nacional de Compostela han confirmado a Europa Press la detención de una persona "en relación a los hechos" narrados, pero no han querido realizar otro tipo de declaraciones debido a que "hay una investigación en curso", "por prudencia".

No obstante, a través de las redes sociales se ha hecho viral en la noche del miércoles 10 de octubre al jueves 11 un cartel con tipología de los de 'Se busca', en el que se precisa la supuesta identidad del autor de los hechos, y se concreta que "este individuo se dedica a filmar a mujeres y niñas por la Zona Nueva de Santiago".

El objetivo, tal y como recoge el cartel, es "luego subir los vídeos a una página porno --XVideos.com--" bajo un pseudónimo.

Europa Press ha ingresado en la web para comprobar si los vídeos, tal y como informaron fuentes policiales, ya habían sido borrados, y, efectivamente, bajo el nombre que el cartel difunde en redes sociales, ya no hay ningún tipo de vídeo asociado.

TESTIMONIO DE UNA DE LAS AFECTADAS

Asimismo, Europa Press ha conseguido contactar con una de las víctimas de estas grabaciones ilícitas, mayor de edad, que también ha facilitado como prueba uno de los vídeos subidos a "diversas" webs pornográficas, ya que, tal y como ha informado la chica, este material presuntamente se difundió por más páginas que XVideos.com, y que ya han sido eliminados de las mismas.

"Yo estaba con mi pareja viendo Instagram y vimos la noticia de que un hombres se dedicaba a grabar a la gente por la calle, por lo que entramos para ver si conocíamos a alguien y nos encontramos con que salíamos nosotros", ha contado sobre cómo fue conocedora de la existencia de un vídeo sobre ella.

Por lo que respecta al contenido del material audiovisual, la afectada explica que ella sale en falda y su movimiento al caminar se ve reducido a cámara súper lenta. Europa Press ha tenido acceso a este vídeo. "Soy la única que sale en falda", ha indicado, ya que el resto de jóvenes aparecen en pantalón corto o muy ajustado.

"Se me ve en diferentes posiciones e incluso intentó grabar por debajo; a mí no se me ve la cara, solo salgo reflejada en un escaparate, pero a mi novio se le ve la cara entera", ha asegurado, y ha añadido que "nos quedamos en 'shock' con la situación". Además, ha explicado que esta misma versión es la que ya ha trasladado a la Policía Nacional en la denuncia que interpuso en la tarde de este miércoles 10 de octubre.

En concreto, la grabación de dicho vídeo se produjo durante la festividad del Apóstol en Santiago de Compostela, "el día 23 de julio", según ha precisado la víctima, que lo sabía por fotografías que tenía en su móvil correspondientes a ese mismo día, con la misma ropa y con los mismos amigos.

"En la grabación (el hombre) está justo pegado a mí, y yo si alguien se me pone a grabar tan de cerca me doy cuenta; además mi pareja en el vídeo sale mirando directamente a la cámara, pero no se acuerda de nada ni tiene idea de nada", ha señalado, y ha advertido de que "puede que llevase una cámara espía, por lo que nos dijo la Policía, muy pequeña".

Finalmente, la víctima ha querido resaltar a Europa Press el hecho de que a muchas de las grabadas "sí se les puede apreciar la cara", incluso "a menores" de edad.