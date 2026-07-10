Detenido un hombre en Sanxenxo que se hizo pasar por directivo de una petrolera para intentar estafar 350.000

Detenido en Sanxenxo. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas de Morrazo ha detenido en el municipio pontevedrés de Sanxenxo a un hombre, de 72 años y natural de Venezuela, por intentar estafar 350.000 euros a una empresa haciéndose pasar por director general de una petrolera con sede en México.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación comenzó tras una denuncia recibida el 8 de junio en dependencias de la Guardia Civil de Cangas por una empresa con la que contactó el hombre para realizar una operación entre su supuesta empresa y la entidad objetivo de estafa.

El hombre se hizo pasar por director general de una conocida petrolera con sede en México y reclamó el pago de 350.000 euros en conceptos de comisiones, gastos y tasas. Para ello, usó documentación falsa con sellos de la empresa y notariado de Méjico, así como documentación de una tercer persona con la que él mismo se identificaba.

Los agentes identificaron al varón y lo detuvieron, el 9 de junio, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo como presunto autor de un delito de estafa en grado de tentativa, un delito de usurpación de identidad y un delito de falsificación de documento.

Así las cosas, el hombre pasó a disposición judicial del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza número dos de Marín, que decretó su puesta en libertad.