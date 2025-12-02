Detenido un hombre en Vigo por fingir la sustracción de su teléfono móvil para cobrar el seguro

La Policía Nacional detiene a un hombre por intento de estafa contra la compañía aseguradora de su teléfono móvil. - POLICÍA NACIONAL

VIGO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela detuvieron a hombre por intentar estafar a la compañía aseguradora de su teléfono móvil tras presentar una denuncia en la que relataba que unos varones le habían sustraído su teléfono móvil.

Según ha detallado Cuerpo Policial, tras investigar el caso comprobaron que el propio denunciante había entregado el teléfono a un tercero para que lo vendiera y le entregase el beneficio obtenido por su venta.

Además, la Policía detalló que el detenido tramitó un parte de siniestro ante su aseguradora para obtener una compensación económica por la falsa sustracción.

La Policía Nacional ha recordado que denunciar hechos falsos es un delito y que estas conductas desvían recursos policiales y pueden acarrear graves consecuencias legales para sus autores.