Detenido un hombre en Vigo por traficar con drogas sintéticas y cocaína

Hombre detenido en el barrio de Sárdoma.
Hombre detenido en el barrio de Sárdoma. - POLICÍA NACIONAL DE VIGO
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 4 junio 2026 14:14
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   VIGO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional de Vigo detuvieron a un hombre en el barrio de Sárdoma por traficar principalmente con drogas sintéticas y cocaína.

   Según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado, la investigación comenzó tras varias informaciones que apuntaban a que una persona se dedicaba a la venta de estupefacientes en su domicilio y en diferentes locales de la zona.

   Tras diferentes vigilancias y pesquisas, los investigadores confirmaron la actividad ilícita y constataron que el detenido traficaba principalmente con drogas sintéticas y cocaína.

   Los agentes actuantes le intervinieron 11 gramos de cocaína, cinco gramos de éxtasis, 750 euros y una báscula de precisión. El detenido pasó este jueves a disposición judicial del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza 4 de Vigo, en funciones de guardia.

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