Detenido el inquilino de un piso en Vigo tras ser rescatado por los bomberos de un incendio que él mismo provocó

Piso con basura donde se registró un incendio, en O Calvario. El inquilino fue detenido como presunto autor del fuego. - POLICÍA LOCAL DE VIGO

VIGO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vigo ha detenido en las últimas horas a un inquilino de un piso de la ciudad, A.M.M., de 30 años de edad, que tuvo que ser rescatado de un incendio en la vivienda, que supuestamente él mismo había provocado.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves en la calle José Antela Conde, en el barrio de O Calvario, y fue el 112 el que dio aviso a la Policía. Según informaron Emergencias, se estaba produciendo un incendio en una vivienda, y había un varón atrapado en el balcón del piso.

Cuando llegaron los agentes, observaron a un hombre en el balcón y le pidieron a voces que abriese la puerta del edificio para poder acceder al interior y auxiliarle. El hombre se negó a colaborar por lo que la Policía recurrió a la ayuda de un electricista que se encontraba en las inmediaciones, y que se ofreció a abrir el portal del inmueble.

Para ello, desmontó el cuadro de los telefonillos, para poder manipularlo y lograr así activar el sistema de apertura del portal.

En ese instante se presentó una dotación de bomberos que, junto a los policías, se dirigió rápidamente al piso en llamas, al que accedieron tras manipular la cerradura con una radiografía. Mientras tanto, con una escalera extensible desde el exterior, otros bomberos pudieron rescatar al inquilino que estaba en el balcón.

El operativo también implicó el desalojo de los vecinos y varios cortes de tráfico para evitar riesgos. Los bomberos extinguieron el fuego y procedieron a ventilar el inmueble.

TRES FOCOS

Tras estas labores, se identificaron tres posibles focos como origen de las llamas, y se comprobó que el fuego afectó al salón, la cocina y la zona de entrada. Además, los agentes constataron que todo el piso estaba lleno de basura y residuos esparcidos por todas las estancias, "lo que indica un posible caso de síndrome de Diógenes".

El inquilino explicó que hacía unos meses que la propietaria del piso le había informado de que debía abandonar la vivienda, y la fecha límite era ese mismo día. Igualmente, sobre el incendio, manifestó que se había producido de forma fortuita, mientras fumaba un cigarrillo, aunque esta versión no coincide con la aparición de esos tres focos activos de fuego.

Por todo ello, y ante el riesgo evidente al que se vieron expuestos el resto de vecinos, el hombre fue detenido por la supuesta comisión de un delito de incendio. Tras ser puesto a disposición judicial, la autoridad competente acordó su traslado a un centro hospitalario.

La Policía Local también contactó con la propietaria, a la que entregó las llaves, si bien el domicilio quedó precintado y a disposición de las labores de Policía Científica de la Comisaría de Vigo.