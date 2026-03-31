Detenido un joven que llevaba 297 gramos de cocaína y 665 de hachís tras una persecución en Vigo

Sustancias estupefacientes incautadas en Vigo - POLICÍA NACIONAL

VIGO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Vigo detuvieron a un joven que portaba 297 gramos de cocaína y 665 de hachís, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tal y como ha trasladado la Policía Nacional en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar este pasado fin de semana en el centro de la ciudad. Según relata, una patrulla se encontraba realizando labores de prevención cuando observó cómo un joven salía de un portal portando dos bolsas.

Al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre aceleró el paso "de manera brusca y mirando hacia atrás con actitud nerviosa". Ante estos indicios, los agentes procedieron a interceptarle para su identificación, momento en el que este emprendió la huida a la carrera, iniciándose una persecución.

En este contexto, los agentes solicitaron apoyo, acudiendo al lugar otro indicativo de la Policía Nacional y una patrulla de la Policía Local de Vigo. Durante la huida, observaron cómo el sospechoso se deshacía de las bolsas que portaba, arrojando una en unas escaleras y ocultando otra bajo un vehículo aparcado.

Finalmente, pudieron interceptar al varón en las inmediaciones de la zona de Beiramar, donde se procedió a su detención. Tras el pesaje de la sustancia intervenida, el balance arrojó 12 envoltorios de una sustancia blanca, supuestamente cocaína, con un peso aproximado de 247 gramos y siete bloques de una sustancia marrón, supuestamente hachís, con un peso aproximado de 665 gramos.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de guardia de Vigo por un supuesto delito de tráfico de drogas.