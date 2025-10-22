Detenido en Lugo un hombre por presunta agresión sexual y otro por intento de robo en la Plaza Mayor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Lugo ha informado este miércoles de que el pasado 19 de octubre detuvo a un hombre por un presunto delito de agresión sexual y a otro individuo, el 15 de octubre, por un intento de robo en la Plaza Mayor.

Respecto al delito sexual, relatan que una patrulla iba por la Avenida de Ramón Ferreiro cuando fue informada por una mujer de que, momentos antes, cuando paseaba con su pareja, un hombre que caminaba por detrás de ellos le puso la mano en la cintura y con la otra le manoseó el glúteo.

Asimismo, los agentes pudieron localizar al supuesto agresor y lo detuvieron para, después, trasladarlo a dependencias policiales donde se instruyeron diligencias para el Juzgado de Guardia.

Cuatro días antes, agentes de Lugo arrestaron a un hombre por un presunto robo y pelea.

Según se trasladó a los guardias, un individuo le había pedido dinero a dos mujeres que iban por la calle Doutor Castro y ante la negativa él intentó agarrarlas por detrás.

Por consiguiente, las víctimas gritan y corren, y reciben la ayuda de dos empleados de un negocio local. Estos lograron reducir al hombre hasta que llegó la Policía local de Lugo.

El presunto agresor fue trasladado a dependencias policiales, donde se formalizó la correspondiente denuncia.