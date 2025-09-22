Detenido un matrimonio de Ponteareas (Pontevedra) por más de una docena de robos en casas habitadas

Efectos intervenidos en el domicilio de un matrimonio de Ponteareas (Pontevedra), investigado por su vinculación con más de una docena de robos en casas habitadas. - GUARDIA CIVIL PONTEVEDRA

Los investigados, ya en prisión, causaron lesiones a una mujer octogenaria en el asalto a su vivienda en Pazos de Borbén

La Guardia Civil ha detenido a un matrimonio de vecinos de Ponteareas (Pontevedra), de 44 y 43 años de edad, como presuntos autores de más de una docena de robos en casas habitadas de este municipios y del municipio de Pazos de Borbén, donde causaron lesiones a una anciana al asaltarla en su vivienda.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los detenidos, ambos con multitud de antecedentes, son presuntos autores de al menos 13 delitos contra el patrimonio, entre ellos, robos con fuerza, hurtos y un robo con violencia.

El robo con violencia e intimidación fue cometido en una aldea de Pazos de Borbén, donde causaron lesiones graves a una octogenaria, a la que agredieron en el interior de su domicilio y que sigue en estado grave.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Policia Judicial de la Guardia Civil de Vigo y del área de investigación del puesto de Ponteareas, se inició al tenerse conocimiento de una gran cantidad de delitos cometidos en estos dos ayuntamientos. Así, los agentes pudieron determinar el 'modus operandi' del matrimonio sospechoso.

MODUS OPERANDI

Los dos investigados se desplazaban a las aldeas en vehículo, observando detenidamente los movimientos de los vecinos y centrándose en viviendas habitadas por una única persona, preferiblemente mujeres de avanzada edad.

Mientras el varón hacía labores de vigilancia desde dentro del vehículo y esperaba en las proximidades para facilitar la fuga, la mujer entraba en las viviendas con la excusa de pedir chatarra o donativos. La sospechosa actuaba incluso aunque no hubiera nadie y, si llegaba a ser detectada, no le importaba empujar a las ancianas para salir corriendo.

Cuando estaba en los domicilios, rebuscaba por todas las estancias, principalmente dormitorios, incluso levantando colchones y revolviendo cajones de las mesillas de noche y cómodas. Así, se llevaba sobre todo joyas y dinero en metálico.

Los investigadores pudieron identificar a los presuntos autores de los robos y solicitaron autorización judicial para la entrada y registro de su domicilio, en Ponteareas. Allí pudieron recuperar parte de las joyas robadas (pulseras, anillos, collares, relojes y otros efectos).

Igualmente, los agentes intervinieron unos 1.500 euros en metálico, un arma larga simulada, una báscula de precisión y tres teléfonos móviles.

Los detenidos y las diligencias practicadas fueron puestos a disposición del juzgado de Ponteareas, que acordó el ingreso en prisión de ambos.