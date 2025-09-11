Detenido en Meis (Pontevedra) por tráfico de drogas un conductor que llevaba encima 34,5 gramos de cocaína

Droga y dinero intervenido a un vecino de Cambados (Pontevedra) que fue interceptado en un control de la Guardia Civil cuando circulaba en coche por Meis. - GUARDIA CIVIL PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 42 años de edad que fue sorprendido en un control de vehículos en Meis (Pontevedra), llevando en un bolso 34,5 gramos de cocaína y casi mil euros en su bolsillo.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, el detenido es un vecino de Cambados, y fue sorprendido en un control este miércoles. Los agentes dieron el alto al vehículo y encontraron en el interior de un bolso de este varón la droga.

El hombre, que tiene antecedentes por tráfico de drogas, también llevaba en el bolsillo de su pantalón 957,80 euros. Por todo ello fue detenido y trasladado a dependencias policiales para la realización de las diligencias.

Después de estos trámites, el investigado fue puesto en libertad y las diligencias fueron remitidas al juzgado de Cambados, donde tendrá que comparecer el hombre cuando sea requerido.