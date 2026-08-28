Detenido un motorista en Ourense tras dar positivo en drogas e intervenirle varias sustancias aún sin identificar

La Policía Local de Ourense detiene a un motorista tras dar positivo en drogas e intervenirle varias sustancias aún sin identificar - POLICÍA LOCAL DE OURENSE

OURENSE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ourense ha detenido a un motorista tras desobecer las órdenes policiales, dar positivo en la prueba de detección de drogas e intervenirle varias sustancias "pendientes de identificación".

Según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado, la intervención se produjo a partir de las 22.15 horas de este pasado jueves, después de que una patrulla localizase dicho vehículo con dos ocupantes "cuya circulación llamó su atención".

Sin embargo, después de que los agentes requiriesen al conductor para detener la marcha, este desobedeció las indicaciones y continuó circulando, procediendo entonces a su seguimiento. El conductor también mostró resistencia a ser identificado, siendo necesario adoptar "las medidas de seguridad adecuadas para evitar riesgos".

En esta línea, durante la actuación, los agentes localizaron diversos envoltorios que contenían sustancias "cuya naturaleza deberá ser determinada mediante los correspondientes análisis periciales" y el conductor arrojó un resultado positivo a la prueba indiciaria de detección de drogas, siendo finalmente trasladado a las dependencias policiales.