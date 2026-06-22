Detenido en Pontevedra un hombre tras agredir a otro y amenazarlo con un cuchillo

VIGO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local, detuvo en Pontevedra a un hombre tras supuestamente agredir a otro y amenzarlo con un cuchillo en la plaza de Curros Enriquez de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, día 20 de junio. Según fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press, el arrestado es un "viejo conocido" por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El varón habría entrado a pedir dinero en un establecimiento de la zona, llamándole la atención uno de los empleados, que le pidió que saliese del establecimiento. En ese momento, se encaró con el mismo, sustrayéndole el móvil a uno de los encargados.

Una vez fuera, lograron recuperar el teléfono, enzarzándose con el empleado en la plaza, momento en el cual el varón cogió un cuchillo y lo amenazó, para acto seguido salir corriendo.

Poco después, gracias a la colaboración de la Policía Local, el hombre fue localizado en las inmediaciones de la sede de la Diputación de Pontevedra, donde fue detenido.