Detenido el presunto autor del atropello mortal de Cee

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del atropello mortal ocurrido en la madrugada de este martes en la carretera AC-445, a su paso por el municipio coruñés de Cee, en la avenida de Fisterra.

Está previsto que el miércoles, 8 de octubre, el detenido pase a disposición judicial. Tras el atropello el conductor se dio a la fuga, si bien el 112 indicó que "hay testigos que vieron un turismo".

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han ratificado que el fallecido era un hombre vecino de Corcubión. Analiza los hechos el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Santiago de Compostela.

En el operativo han participado efectivos de Urxencias sanitarias de Galicia 061, Guardia Civil y Protección Civil.