El detenido en Ribeira (A Coruña) por agredir a su padre pasará a disposición judicial este lunes

A CORUÑA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El joven detenido por supuestamente agredir a su padre en Ribeira (A Coruña) pasará a disposición judicial este lunes. La Policía Nacional investiga actualmente este suceso, ocurrido alrededor de las 14.00 horas del sábado en plena calle en Vixán, en la parroquia de Carreira.

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está previsto que el presunto agresor pase el lunes a disposición del juez del Tribunal de Instancia de Ribeira, plaza 1. En la tarde del sábado, permanecía en dependencias policiales.

Por su parte, tras la agresión, la víctima fue trasladada con vida al Hospital de Barbanza. El episodio habría arrancado con una discusión en el interior de la vivienda y finalizado con la agresión en el exterior, de la que informaron algunos vecinos.