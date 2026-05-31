Detenido en Santiago un hombre como presunto autor de una agresión, que llevó a trasladar a otro al hospital

Archivo - Foto policía local de Santiago - CONCELLO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santiago ha detenido este domingo a un hombre que, según fuentes municipales, supuestamente agredió a otro dándole un golpe en el pecho con un objeto --en principio, una botella--.

El incidente ocurrió pasadas las 14.30 horas en la rúa Fernando III O Santo. En el marco de lo sucedido, otra persona ha tenido que ser trasladada al hospital por parte del personal sanitario del 061, que se movilizó hasta el punto junto a agentes policiales.

En este contexto, el 112 Galicia recibió a las 14.50 horas el aviso de un particular, que explicó que había ocurrido un "altercado" en esta calle del Ensanche compostelano. Con todo, no han trascendido las causas del mismo.