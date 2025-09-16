Detenido en Tomiño (Pontevedra) un conductor al que se le intervienen 50 gramos de cocaína y casi 6.300 euros

Dinero en efectivo y cocaína intervenida a un conductor que fue interceptado por la Guardia Civil en Tomiño (Pontevedra). - GUARDIA CIVIL

VIGO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de A Cañiza, que fue interceptado conduciendo por la PO-552, en Tomiño (Pontevedra), y que llevaba en el vehículo casi 6.300 euros en efectivo y 50 gramos de cocaína.

Según han explicado fuentes de la Comandancia, los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando una dotación que circulaba por la PO-552 observó que el coche que le precedía realizaba un adelantamiento a un ciclista de forma temeraria.

Cuando le dieron el alto e identificaron al conductor, comprobaron que era un vecino de A Cañiza, de 68 años de edad y con numerosos antecedentes.

Los agentes registraron el vehículo y encontraron en el habitáculo del techo del mismo, un sobre con 6.010 euros en billetes de 50, 20, 10 y 5 euros y una bolsa de plástico transparente con 50 gramos de una sustancia que resultó ser cocaína, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

En el posterior registro de sus pertenencias y en el cacheo, se le encontraron otros 295 euros y un teléfono móvil. Las diligencias fueron puestas a disposición del juzgado de Tui, donde deberá comparecer el investigado cuando sea requerido.