Detenido un varón en un atraco a una gasolinera en Tui (Pontevedra) en el que usó un arma de fuego

VIGO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido este martes a un varón como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en una gasolinera de Tui (Pontevedra), según han avanzado fuentes de la Comandancia.

El atraco tuvo lugar pasadas las 8.00 horas de este martes, y el sospechoso fue arrestado en la propia estación de servicio. Fuentes de la Comandancia han confirmado que el hombre empleó un arma de fuego real.

Las mismas fuentes han explicado que, si bien se produjo "un disparo al aire", nadie ha resultado herido y "no hubo peligro para las personas". El atraco se produjo en una estación de servicio de la parroquia de Guillarei.