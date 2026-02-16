Detenido un varón en Gondomar (Pontevedra) tras realizar varios disparos con un arma de aire comprimido contra una mujer

Agente negociador de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo la pasada semana a un hombre de 52 años en el barrio de A Gándara, en Gondomar (Pontevedra), que había realizado varios disparos con un arma de aire comprimido contra una mujer.

Según ha trasladado el Instituto Armado, la intervención de un negociador de la Guardia Civil fue clave para resolver sin incidentes el operativo.

La denunciante afirmó que cuando accedía a una vivienda donde realizaba labores de limpieza un vecino efectuó dos disparos con balines que pasaron a escasos centímetros de su rostro. Durante la huida, la mujer sufrió lesiones de carácter leve y solicitó posteriormente una orden de protección.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio del sospechoso. Posteriormente, el juzgado de guardia de Vigo autorizó la entrada y registro en la vivienda.

Debido a la posible presencia de armas en el interior del inmueble, se desplegó un operativo reforzado en el que la actuación del negociador fue clave, ya que el agente logró establecer un canal de diálogo con el investigado, "rebajar la tensión existente y garantizar una resolución segura, tras casi dos horas".

Finalmente, el hombre accedió a entregarse de manera voluntaria y facilitó el arma presuntamente utilizada, junto con la munición.