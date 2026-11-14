Detenido un vecino de Cariño como presunto autor de 15 robos en iglesias de varias localidades

Vecino de Cariño detenido - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de A Coruña ha detenido a un varón, vecino de Cariño, como presunto autor de varios delitos de robo en varias localidades de la zona. Entre ellos, los agentes han esclarecido 15 robos en iglesias de Ortigueira, Cariño y Cedeira.

Tal y como ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, la investigación partió a raíz de los robos acaecidos desde finales de mayo en diversas localidades.

En el transcurso de la misma, los agentes actuantes recabaron evidencias e indicios que condujeron a la identificación del presunto responsable de los hechos.

Así, se esclarecieron 15 delitos de robo ocurridos en iglesias de las localidades de Ortigueira, Cariño y Cedeira, uno en las instalaciones del campo de fútbol, de Cariño, la sustracción de dos vehículo, usados posteriormente para la comisión de los ilícitos y un delito de robo en interior de vehículo.

Finalmente, la Guardia Civil detuvo a esta persona como presunto autor de varios delitos de robo.