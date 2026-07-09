Detenido un vecino de Foz acusado de agredir al conductor de un autobús en Vilalba (Lugo)

LUGO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de la localidad lucense de Foz ha sido detenido acusado de un delito de lesiones por agredir al conductor de un autobús en Vilalba tras una discusión.

Según ha informado el instituto armado, los hechos tuvieron lugar en la estación de autobuses, cuando el ahora detenido, que viajaba en un autobús que cubría la línea Lugo-Villalba, inicio una fuerte discusión con el conductor al considerar que había perdido el enlace con otro vehículo con destino a la costa lucense, pese a que dicha conexión ya no existía.

Durante el altercado, el agresor propino un fuerte puñetazo en el rostro al conductor, provocando su caída al suelo. Como consecuencia de la agresión, la victima sufrió un corte en una ceja que preciso varios puntos de sutura, además de diversas abrasiones en una rodilla, por las que tuvo que recibir asistencia sanitaria.

Tras la denuncia presentada por la víctima, La Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar al presunto autor de los hechos, que tiene antecedentes por hechos similares.

Una vez identificado, efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el municipio de Foz, donde localizaron al sospechoso y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de lesiones. Las diligencias, junto con el detenido, fueron puestas a disposición judicial.