Detenido un vecino de Salvaterra de Miño (Pontevedra), investigado por violencia de género

PONTEVEDRA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Salvaterra de Miño (Pontevedra) ha sido detenido por un supuesto delito de agresión a su pareja, tras ser denunciado por su ella.

Según ha confirmado la Guardia Civil, consultada por Europa Press, este sábado se ha detenido a un hombre, de 39 años, en la localidad de Salvaterra de Miño, por un supuesto delito de agresión a su pareja.

Tal y como ha relatado, la mujer se encontraba presentando una denuncia, acompañada de un parte de lesiones, cuando el detenido comenzó a enviarle mensajes y vídeos en los que aparecía rompiendo muebles de la casa y originando un pequeño incendio.

La Guardia Civil se desplazó al domicilio procediendo a su detención. El hombre tenía lesiones breves, por lo que fue trasladado al hospital, donde aún se encuentra.

En cuanto le den el alta pasará a disposición judicial.