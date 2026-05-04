Detenido en Verín (Ourense) un hombre que transportaba más de 90 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de su coche

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado martes en Verín (Ourense) a un hombre que transportaba algo más de 92 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de su coche.

Según informa el Ministerio de Interior, el arresto se produjo cuando el varón circulaba por la A-52 a su paso por dicha localidad ourensana. Todo ello en el marco de las actividades operativas llevadas a cabo por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra, con sede en la Comisaría Provincial de Pontevedra.

Cuando los agentes accedieron al vehículo, encontraron un doble fondo diseñado para esconder la droga, comprobando que transportaba más de 90 kilos de cocaína en 75 paquetes envasados al vacío.

Debido al intenso tráfico de la autovía A-52 en ese momento y a la peligrosidad que conllevan este tipo de actuaciones, los funcionarios optaron por solicitar la colaboración de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que circulaba por allí en ese momento, quién le dio el alto y lo desvió en la primera salida, donde los investigadores se hicieron cargo de la actuación.

El ciudadano detenido pasó a disposición judicial en el Tribunal de Instancia Plaza Uno de Verín (Ourense), en funciones de guardia, el pasado jueves. La operación continúa abierta.