Detenido en Vigo por portar una pistola en su coche tras ser interceptado al hacer una carrera en la Avenida de Madrid

VIGO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años de edad fue detenido en Vigo en la madrugada del pasado sábado por portar una pistola en su coche tras ser interceptado por hacer una carrera en la Avenida de Madrid.

Según informa la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 00.30 horas y fue un ciudadano el que avisó a los agentes de que dos vehículos estaban compitiendo por la vía, sacando sus ocupantes las extremidades por las ventanillas, portando vasos y botellas.

Una vez en el punto, se interceptó a uno de los turismos en la Avenida de Madrid, a unos 100 metros de Plaza de España. En él circulaban tres varones, siendo el conductor, de 23 años, el ahora detenido.

Al registrar el coche, los policías encontraron en un cajón bajo los asientos una pistola con tres balas en el cargador, sin que se acreditase la autorización administrativa para poseer dicha arma.

Por ello, el joven fue detenido. Al realizarle la prueba de consumo de alcohol, el resultado fue positivo pero inferior a 0,25 gramos por litro de aire aspirado.