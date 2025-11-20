Detenido en Vilalba un hombre por robar en viviendas, con objetos sustraídos y daños causados de más de 35.000 euros

LUGO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Encornet', ha detenido en la localidad lucense de Vilalba al presunto autor de numerosos delitos contra el patrimonio cometidos en distintos inmuebles --la mayor parte de los robos se produjeron en este municipio, aunque su zona de actuación era toda la provincia--.

La operación policial, que se ha prolongado durante varias semanas, permitió determinar que el detenido tenía su domicilio fijado en la capital de A Terra Cha desde el pasado mes de agosto, desde donde se desplazaba a distintas viviendas con la finalidad de sustraer bienes, siendo su zona de actuación toda la provincia de Lugo.

Durante las investigaciones, según relata la Guardia Civil, se ha podido determinar que trabajaba solo y que procuraba en todo momento no llamar la atención, lo que dificultó la identificación y localización del presunto autor de los ilícitos.

A medida que las investigaciones avanzaron se pudo localizar un trastero en el cual almacenaba parte de los efectos sustraídos, así como los útiles y herramientas utilizados para cometer los hechos. Las piezas recuperadas fueron puestas a disposición de sus legítimos propietarios.

Asimismo, a esta persona se le relaciona con numerosos daños ocasionados en portales y zonas comunes, donde presuntamente forzaba las cerraduras, manipulaba cuadros eléctricos y porteros automáticos, dejándolos inutilizándolos.

También se introducía en garajes comunitarios con la presunta finalidad de dañar los vehículos que allí se encontraban. Los numerosos hechos denunciados generaron alarma social en la localidad de Vilalba, al ser el término municipal que contaba con mayor número de perjudicados.

El valor de los objetos sustraídos y los daños ocasionados superan los 35.000 euros, encontrándose la operación abierta con la finalidad de esclarecer más hechos delictivos relacionados con la persona detenida.

El detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción plaza 2, en funciones de guardia, que ha decretado para el detenido su ingreso en prisión provisional como autor de los delitos contra el patrimonio.