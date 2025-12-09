Detenidos cinco 'ultras' del Celta por actos violentos tras el partido contra el Niza, en Vigo

VIGO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco 'ultras' en Vigo por su supuesta participación en "varios incidentes violentos" tras el partido entre el Celta y el Niza, disputado el pasado 23 de octubre.

La Policía atribuye a estas personas, integrantes del grupo 'Tropas de Bregoán', su participación en desórdenes públicos, además de causar lesiones leves a una persona y daños en un establecimiento de hostelería situado en el centro de la ciudad olívica, valorados en más de 4.200 euros.

La Brigada local de Información de la Comisaría de Vigo-Redondela también ha señalado que, durante los hechos, los 'ultras' vestían con ropa oscura y capucha, "tapándose la cara para evitar ser identificados".

En concreto, los agentes apuntan que estas personas mantuvieron una "actitud activa" de búsqueda de aficionados del equipo rival hasta que los localizaron en el interior de una cafetería, pasada la media noche del día 24.

DESTRUCCIÓN EN UNA CAFETERÍA

Asimismo, reunidos en las inmediaciones de dicho establecimiento, la policía afirma que estos trataron de cerrar las puertas de entrada y arrojaron bloques de ladrillos contra la puerta de cristal, arrancaron la balda exterior y tiraron los taburetes de la terraza contra los aficionados del Niza.

En este contexto, una persona tuvo lesiones leves, pero no quiso formalizar denuncia al respecto. En cualquier caso, la Comisaría de Vigo-Redondela ha informado de que ante los datos recabados por los agentes se puede acreditar la participación de cinco personas que pertenecen al "grupo radical violento Tropas de Breogán".

Así las cosas, a los detenidos la Policía les imputa delitos de desórdenes públicos y daños, y tras su detención fueron puestos en libertad a la espera de su declaración en sede judicial. Además, fueron propuestos para sanción por la Ley del Deporte.