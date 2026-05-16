Detenidos dos hombres acusados de agredir a dos personas en un intento de robo en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido detenidos este sábado acusados de agredir a dos personas en un intento de robo en las inmediaciones de un domicilio ubicado en el compostelano barrio de Vista Alegre.

Según ha podido saber Europa Press, los hechos sucedieron en la tarde de este sábado y la Policía Local detuvo a los dos presuntos agresores.

Asimismo, las víctimas necesitaron asistencia sanitaria y una de ellas tuvo que ser trasladada en ambulancia por el personal sanitario que acudió al punto. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Nacional.