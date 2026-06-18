Detenidos dos hombres con cuatro patinetes y tres bicicletas robadas en una furgoneta en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos individuos en Ourense tras ser interceptados cuando circulaban en una furgoneta que transportaba cuatro patinetes eléctricos y tres bicicletas sustraídas.

En concreto, la intervención policial se produjo el pasado día 13 en el barrio de As Camelias cuando efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana decidieron dar el alto al vehículo después de observar cómo sus ocupantes realizaban una maniobra esquiva al detectar la presencia de la patrulla.

Tras identificar a los dos varones, los agentes inspeccionaron la carga de la furgoneta, localizando entre diversos enseres el material mencionado, el cual se encontraba ya embalado y escondido.

Según las investigaciones, las tres bicicletas y tres de los patinetes figuraban como denunciados por robo en la ciudad de Ourense, mientras que el cuarto patinete procedía de una sustracción en Valencia. Los hechos delictivos se habrían cometido en diferentes fechas durante los meses de abril y mayo.

Los dos arrestados fueron trasladados a dependencias policiales y, tras la instrucción de las diligencias correspondientes, han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.