Detenidos dos vecinos de A Guarda (Pontevedra) que vendían cocaína y heroína en una vivienda de la localidad

Detenidos dos vecinos de A Guarda (Pontevedra), un hombre de 56 años años y una mujer de 63 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. - GUARDIA CIVIL

VIGO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de A Guarda (Pontevedra), un hombre de 56 años de edad y una mujer de 63 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y han desactivado un punto negro de venta de estupefacientes en esa localidad del Baixo Miño.

La investigación se inició a principios de mayo a raíz de una información recibida sobre el aumento de la presencia de toxicomános en una zona del pueblo, en las proximidades de un domicilio. Las vigilancias de los agentes permitieron corroborar un gran trasiego de consumidores, que salían de un vivienda con diferentes sustancias estupefacientes.

El pasado 5 de junio se llevó a cabo una entrada y registro en ese domicilio y se procedió a la detención de los dos sospechosso. En la operación se intervinieron 20 papelinas de cocaína y heroína preparadas para su venta, 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte, 1.700 euros en efectivo, enseres para la adulteración, cocinado y venta de droga, además de enseres procedentes de un robo con fuerza en vivienda.

Los detenidos, junto con las diligencias, fueron entregados en la Sección Civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Tui, Plaza 3, que acordó la puesta en libertad de los dos arrestados, ambos investigados por tráfico de drogas.