Detenidos dos vecinos de Neda por dos delitos de robo y uno de hurto

Detenido por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto de Fene ha detenido a dos vecinos de Neda como presuntos autores de dos delitos de robo y uno de hurto.

Según recogen en un comunicado, los hechos ocurrieron a raíz de tener conocimiento de la comisión de varios delitos contra el patrimonio en la localidad de Neda.

En el transcurso de la investigación, los guardias civiles comprobaron que el modus operandi era idéntico en los tres ilícitos. Los presuntos autores actuaban por la noche, ante la ausencia de los moradores de las viviendas. Accedían a su interior y sustraían herramientas y maquinaria de jardinería, realizando posteriormente la venta de estos fuera de los cauces legales de comercialización.

Además de los efectos sustraídos en las domicilios, sustrajeron también cableado eléctrico del alumbrado público, después de violentar las tapas de los registros de la canalización.

Tras el análisis de la información recabada, los componentes de la Unidad lograron la identificación de los presuntos autores de los hechos, que resultaron ser dos varones conocidos de por las fuerzas de seguridad por ilícitos de diversa índole y la localización de la mayor parte de los efectos sustraídos.

La Guardia Civil procedió a la detención de estas personas y a la recuperación de gran parte de los objetos sustraídos, que fueron restituidos a sus legítimos dueños. La investigación continúa abierta, sin que se descarten nuevas detenciones.