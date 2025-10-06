Detenidos dos vecinos de Soutomaior (Pontevedra) por amenazar y agredir a un agente fuera de servicio y a su perro

Dos detenidos por agredir en Soutomaior a un agente de Guardia Civil fuera de servicio y a su perro. - GUARDIA CIVIL

VIGO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos vecinos de Soutomaior (Pontevedra), de 36 y 46 años de edad, como presuntos autores de los delitos de atentado contra agente de la autoridad, lesiones, amenazas y maltrato animal, tras amenazar y agredir supuestamente a un agente fuera de servicio y a su perro.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando el sargento comandante del Puesto de Soutomaior se encontraba en su casa fuera de servicio y escuchó gritos fuera. Al acercarse al portal observó a un varón huyendo, perseguido por otros dos hombres que portaban un palo y una cadena, y que le gritaban amenazas de muerte por una supuesta deuda. Los tres varones cuentan con antecedentes policiales.

El hombre perseguido se dirigió a la vivienda del agente para protegerse, y cuando el funcionario trató de frenar a los otros dos, y a pesar de que se identificó como guardia civil, éstos le agredieron provocándole lesiones graves en la cara. Además, los varones también agredieron al perro del sargento, al que amenazaron con matarlo y quemarle su vivienda.

Finalmente, al ver que el agente seguía impidiéndoles el paso, optaron por marcharse del lugar. Los hechos fueron puestos en conocimiento del Equipo de Policía Judicial de Vigo que, con la identificación facilitada por el perjudicado, pudieron localizar y detener a los sospechosos.

En la detención colaboraron también miembros de la PAFIF (Patrulla Fiscal y de Fronteras) de Vigo y una patrulla del puesto de Soutomaior. Los detenidos fueron puestos este lunes a disposición del juzgado de Redondela, que ha decretado la puesta en libertad de ambos, investigados por lesiones, amenazas y atentado, y les ha impuesto la prohibición de aproximarse y de comunicarse con el agredido.