Detenidos un hombre y una mujer por asaltos en Vigo a tres taxistas, a los que intimidaban con un arma blanca

Coche policial en la ciudad de Vigo - POLICÍA NACIONAL

VIGO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela han detenido a un hombre como supuesto autor de tres robos con violencia e intimidación a taxistas en la ciudad olívica, y a una mujer como coautora de uno de esos robos.

Según han informado fuentes policiales, los sospechosos fueron sorprendidos cuando robaban combustible del depósito de un camión en la madrugada del pasado 19 de abril. Las pesquisas permitieron vincularlos a tres atracos a taxistas cometidos los días 2, 5 y 9 de abril.

En esos asaltos, el hombre solicitaba un servicio de taxi en una misma zona de la ciudad y, al finalizar el trayecto, intimidaba al conductor o conductora mediante agarres violentos y el uso de un arma blanca, llegando a llevarse hasta 400 euros en uno de los robos.

En uno de los episodios, el autor actuó acompañado de una mujer y, en el último de los robos, la víctima llegó a sufrir una herida superficial en la cara durante el forcejeo.

El análisis de los datos facilitados por las víctimas permitió al Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito Centro (GOPJ Centro) establecer una línea de investigación sólida desde los primeros días del mes.

El varón fue detenido como autor de tres asaltos, mientras que la mujer lo fue por uno de los hechos delictivos que cometieron juntos. Ambos detenidos han sido puestos a disposición judicial.