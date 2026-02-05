Detenidos en Lugo los presuntos autores de un atraco en Cervantes (Lugo) en el que se hicieron con más de 70.000 euros

LUGO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a los dos presuntos autores de un atraco registrado en octubre en una sucursal bancaria de Cervantes, en la que amenazaron a la empleada con un arma de fuego y lograron sustraer más de 70.000 euros.

El instituto armado ha explicado que el arresto tuvo lugar en el marco de la operación 'dillinger', en la que, tras visionar las imágenes captadas por el circuito de cámaras de seguridad, los investigadores comprobaron cómo uno de los autores mostraba "alta profesionalidad y experiencia" al lograr controlar a la empleada y actuar en poco tiempo.

Según el relato de la Guardia Civil, los detenidos establecían vigilancias periódicas en entidades bancarias, tanto en el momento de su apertura como en las horas posteriores, controlando las personas que accedían a ellas, el momento en el que lo hacían y la posible presencial policial. Además, el pasado mes de enero establecieron labores de "vigilancia continuas", centrados únicamente en la sucursal bancaria de Cervantes.

El principal detenido cuenta con antecedentes penales por delitos de robo con violencia, especialmente en la modalidad de atraco a entidades bancarias; mientras que el otro cuenta con numerosos antecedentes por delitos de tráfico de drogas.

El avance de las gestiones policiales reveló, conforme ha indicado la Guardia Civil, la "alta probabilidad y el elevado riesgo potencial de un inminente atraco" por parte de los detenidos.

El principal investigado y su cómplice se desplazaban en el vehículo que usaban habitualmente hasta las inmediaciones de la sucursal, siendo interceptados 'in itinere' por los agentes de la Usecic de la Comandancia de Lugo.

Tras la detención de los presuntos autores, los agentes realizaron registros domiciliarios en las localidades de Miño y Carral, donde intervinieron un arma corta, una peluca similar a la utilizada en el atraco de Cervantes, binoculares de visión nocturna, dispositivo detector de frecuencias, una cámara con objetivos de largo alcance y varios terminales móviles.

Los detenidos serán puestos a disposión de la autoridad judicial.