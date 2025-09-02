Detenidos en Vigo los cuatro ocupantes de un coche robado, que habían tratado de extorsionar al dueño del vehículo

Archivo - Detenido uno de los autores de un atraco a una gasolinera de Vigo empleando un arma de fuego - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VIGO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo han detenido a los cuatro ocupantes de turismo que había sido robado en San Adrián de Cobres, en Vilaboa (Pontevedra), y que habían tratado de extorsionar al dueño del vehículo.

Según han informado fuentes policiales, el 091 recibió un aviso durante la noche por la presencia de un coche que circulaba por la zona de A Guía, en Vigo, en sentido contrario y de forma temeraria. Una vez en el lugar, los agentes dieron le el alto e identificaron a sus ocupantes, al tiempo que comprobaron que el turismo figuraba como robado.

En el punto también se presentó una dotación de la Policía Local, para proceder a realizar la prueba de tóxicos al conductor, que arrojó resultado positivo para cocaína. Además, esta persona carece de permiso de conducir, al haberle sido retirado.

La Policía detuvo a los cuatro por el robo del coche y, además, el conductor está denunciando también por delitos contra la seguridad vial. En el interior del vehículo los agentes encontraron diversos efectos sustraídos, relacionados con otros hechos delictivos.

Según pudo comprobar la Policía, el coche había sido sustraído al descuido por parte de una mujer, cuando el propietario del vehículo se había bajado del mismo para realizar unas compras.

Posteriormente, y con el turismo en su poder, la mujer había tratado de extorsionar a su legítimo propietario, exigiéndole 1.500 euros para devolvérselo. La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.