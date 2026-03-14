Determinar áreas de la USC para incorporar y formar personal "de forma urgente", reto que se autoimpone su nueva rectora

1068910.1.260.149.20260314110116 La nueva rectora de la USC, Rosa Crujeiras. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) tendrá, por primera vez en sus 531 años de historia, una mujer al frente, se trata de la catedrática en Estadística e Investigación Operativa Rosa Crujeiras, quien se autoimpone para sus seis años de mandato el reto de determinar áreas de la universidad para incorporar y forma personal "de forma urgente".

La ribeirense, que alcanzó el 61,65% del voto ponderado en la segunda vuelta de las elecciones a la rectoría, promete también que pondrá a las personas "en el centro" y apuesta por implementar políticas sociales para atender a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad.

En una entrevista con Europa Press tras conocerse su victoria, Crujeiras define su nombramiento como un "hito histórico" y una "deuda pendiente" de la USC con las mujeres que forman parte de la comunidad universitaria.

Sin embargo, considera que no solo es ella la protagonista y reconoce el papel de las otras candidatas de estas elecciones: Maite Flores --junto a la que llegó a la segunda vuelta--, María José López Couso y Alba Nogueira.

"Creo que todas formamos parte de este momento, de dar ese paso, y sí o sí tenía que haber una rectora al frente de la universidad", asegura, a la vez que destaca el papel que jugaron otras candidatas que "abrieron camino" en procesos electorales anteriores.

"Mercedes Brea, Laura Sánchez y Pilar Bermejo, que no llegaron, pero abrieron el camino para que las demás intentáramos dar el paso y llegar a la rectoría", ensalza la recién rectora electa, a la vez que hace hincapié en que "lo importante ahora es que vengan muchas rectoras más".

Crujeiras destaca que su llegada al cargo no es un logro individual, sino el resultado de un "proyecto de comunidad, de unidad y de consenso". El equipo que la acompañará, compuesto por vicerrectoras, vicerrectores, secretaría general y gerencia, se formó tras un largo periodo de trabajo previo, según relata.

La nueva dirección situará a las personas "en el centro" de todas las políticas, ya que son "el mayor activo" de la institución, tal y como destaca Crujeiras. En concreto, urge a implementar políticas sociales para atender a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, señalando que "no se puede hablar de excelencia ni de rendimiento académico si no se conocen lo que ocurre en sus vidas".

"Tenemos que atender las nuevas realidades que tenemos en las aulas, en este curso tenemos más de 200 estudiantes con necesidades educativas de adaptación especial de los que hay que hacer un seguimiento personalizado", subraya.

"IMPORTANTE PRESIÓN" HABITACIONAL

Uno de los puntos críticos a los que se refiere es la crisis habitacional ante la "importante presión" de los alquileres tanto en Santiago como en Lugo, una cuestión para que la USC buscará una mediación activa con los ayuntamientos y la Xunta.

"Nosotros ahí somos muy conscientes de hasta dónde podemos llegar, pero no por no tener responsabilidades, en este caso en materia de vivienda, debemos caer en la inacción", indica.

Entre las propuestas, destacan la puesta en marcha de programas de convivencia intergeneracional y en viviendas de autonomía, además de proyectos de convivencia comunitaria para tratar de ayudar en situaciones de soledad no deseada.

En el ámbito de la salud mental, la rectora califica de "infradotado" el servicio de atención psicológica con el que cuenta la universidad y anuncia que tratará de aumentar los efectivos, extender el soporte al campus de Lugo y desarrollar programas de prevención y acompañamiento para toda la comunidad universitaria.

RELEVO GENERACIONAL Y RETENCIÓN DE TALENTO

A mayores, Crujeiras sitúa como reto el relevo generacional tanto en el Personal Docente e Investigador (PDI) como en el Personal Técnico y de Xestión (PTXAS), para lo que propone una planificación "a microescala" para identificar las áreas con mayor urgencia de incorporación y formación, especialmente donde el mercado externo es más atractivo que la carrera académica.

"Tenemos que abordarlo desde ya, con planificación, con transferencia, e incidiendo en tres aspectos: en la acogida, en cómo acogemos a nuestro personal; en el acompañamiento o desarrollo de carreras; y en la despedida, asegurando una transferencia de conocimiento dentro de la institución de forma efectiva y tratando y reconociendo el trabajo de las personas que han estado 30 o 40 años con nosotros", señala.

A la vez, Crujeiras insiste en que "hay situaciones muy diversas dentro de la universidad", por lo que propone "adelantarse con planificación y con transparencia.

UNA IA "RESPONSABLE Y ÉTICA"

Sobre la presencia de la Inteligencia Artificial (IA) en la USC, Crujeiras admite que este es "uno de los grandes elementos de la transformación social" en la actualidad, por lo que asegura que "la

universidad no puede estar de espaldas".

"Aspiramos a ser de las primeras instituciones en implantar una inteligencia artificial responsable, ética, robusta, una IA sin riesgos y con garantías", anuncia. Es decir, integrar la inteligencia artificial como herramienta, como tecnología, "pero nunca debe marcar la estrategia".

"Somos lo que somos, nuestra misión está clara, pero la IA nos puede ayudar mucho a simplificar, a agilizar nuestra estructura de gestión", reconoce.

En este contexto, la rectora denuncia que la digitalización actual de la USC es, a menudo, "una capa digital sobre procesos analógicos", lo que obliga por ejemplo a los investigadores a "perder tiempo" en formularios en lugar de investigar.

Así, reconoce que son muchos los compañeros que invierten "buena cantidad de su tiempo" en formularios y en procesos burocráticos, "lo que responde a cómo se fue abordando la digitalización en este tiempo".

"Queremos abordar un proceso de simplificación administrativa repensando los procesos liderados desde los servicios de nuestra estructura de gestión con participación de todos los agentes implicados, y pensamos abordarlo en tres ámbitos fundamentales: gestión académica, económica y de investigación", señala.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Sobre la importancia que le dará a la presencia del gallego en la universidad, Crujeiras recuerda la creación de una Vicerreitoría de Cultura, Lingua e Patrimonio, y asegura que la USC asumirá un compromiso activo en la dinamización, en el acompañamiento, en la adquisición y preservación de las competencias lingüísticas.

"Para que seamos capaces de desarrollarnos cada vez mejor en nuestra lengua y también hacer que nuestra lengua sea prestigiada en toda nuestra actividad. Puede hacerse ciencia en gallego, docencia en gallego y tenemos ese compromiso", defiende.

Finalmente, Crujeiras garantiza una "total colaboración institucional" con los rectores de las universidades de Vigo (UVigo) y A Coruña (UDC). A pesar de los intereses propios de cada institución, la nueva rectora de la USC aboga por un clima de respeto y diálogo para fortalecer el sistema universitario gallego como motor de desarrollo.

"Hay muchas iniciativas comunes, hay iniciativas en las que necesariamente tenemos que estar juntas y juntos. Obviamente cada universidad tiene sus intereses, su propósito, pero esto no puede impedir un clima de colaboración, de respeto y de diálogo", detalla.

Respecto a las distintas prioridades y necesidades del Campus de Lugo y del de Santiago, apuesta por atender las distintas realidades, potenciar las capacidad en ambos campus y de entender cuáles son las potencialidades en cada lugar.

Por último, Crujeiras agradece la comunidad universitaria su apoyo durante este proceso electoral que ha culminado con su victoria frente a la catedrática de Óptica Maite Flores, y promete un proyecto "de unidad, de diálogo y de consensos".