Detienen a dos personas de 46 y 37 años por robo de cobre del alumbrado público en Pereiro de Aguiar (Ourense)

Uno de los detenidos en el marco de la operación 'Mixmo' - GUARDIA CIVIL DE OURENSE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense, en el marco de la Operación 'Mixmo' ha detenido a una mujer de 46 años de edad y a un hombre de 37 años de edad, ambos vecinos de Ourense, como presuntos autores de tres delitos de hurto de cableado de cobre del alumbrado público en Pereiro de Aguiar (Ourense).

La Operación se inició en julio de 2026, tras tener conocimiento del hurto de cableado. Según relatan en un comunicado, los hechos delictivos tuvieron lugar el 14 de julio en la carretera OU-536, donde los autores de los hechos levantaron 12 arquetas de suelo para sustraer cables del alumbrado público.

Ya el 4 de septiembre, en el mismo punto que el día 14 de julio, cuando fue repuesto, se llevaron 168 metros. Además, el 10 de septiembre, en la localidad A Medorra (Pereiro de Aguiar), con el mismo modus operandi, se apoderaron de 696 metros de cable.

En total el valor del cable sustraído asciende a 20.535 euros. En lo que respecta al modus operandi, los autores utilizaban la misma vestimenta que el personal de mantenimiento de carreteras. Con esta caracterización no levantaban sospechas entre el resto de usuarios de las vías.

Durante la mañana del día 28 de septiembre, la Guardia Civil establece un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de un establecimiento de compra-venta de chatarra ubicado en el Polígono de San Cibrao das Viñas, y sorprenden al varón detenido intentando vender material idéntico al sustraído.

Los detenidos han pasado a disposición del Tribunal de Instancia (Sección de Instrucción) Plaza 3 de Ourense, que decretó el ingreso en prisión sin fianza del varón detenido. La operación continúa abierta.