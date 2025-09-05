Detienen a un vecino de A Laracha como presunto autor de tres robos con fuerza de herramientas guardadas en alpendres

La Guardia Civil investiga a otro hombre por un supuesto delito de encubrimiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Arteixo ha detenido a un vecino de A Laracha (A Coruña) como el presunto autor de tres delitos de robo con fuerza y ha investigado a otro por un supuesto delito de encubrimiento.

Las investigaciones correspondientes se iniciaron a raíz de las denuncias interpuestas por los perjudicados en las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Arteixo. Todas ellas comunicaban que autor o autores desconocidos habían accedido con fuerza a alpendres próximos a su vivienda, de modo que sustrajeron de su interior diferentes herramientas.

En este contexto, el Instituto Armado inició una investigación en aras de constatar la veracidad de las mismas, la recuperación de los efectos sustraídos y la identificación del autor o autores de los ilícitos en su caso.

Tras el análisis exhaustivo de la información recabada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación del presunto autor y la localización de los objetos sustraídos.

Una vez conocida la identidad, la Guardia Civil procedió a la detención de esta persona como presunto autor de res delitos de robo con fuerza. En el transcurso de la misma, un familiar es sorprendido tratando de deshacerse de las herramientas sustraídas arrojándolas a un monte próximo, por lo que se procedió a su investigación como presunto autor de un delito de encubrimiento.