La DGT arranca este lunes una campaña de vigilancia del transporte escolar en Galicia, donde operan 3.800 líneas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) coordinará desde este lunes y hasta el próximo viernes una campaña especial de control y vigilancia del transporte escolar en Galicia, que se sitúa como la comunidad autónoma con más líneas de transporte escolar con un total de 3.800.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales que se sumen a esta iniciativa comprobarán que tanto autobuses como conductores cumplan con la normativa establecida en la materia. Incluye, entre otras obligaciones, la necesidad de que los menores vayan acompañados por una persona debidamente calificada en los desplazamientos.

Aunque la vigilancia por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es permanente, esta semana se intensificarán los controles preventivos, especialmente en carreteras convencionales y en vías urbanas.

Según recoge la Delegación del Gobierno, el objetivo es concienciar a padres, responsables educativos y conductores de autobuses de la necesidad de cumplir las normas establecidas con respecto a este tipo de transporte.

De este modo, se realizarán controles de carácter administrativo sobre las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos para la correcta prestación del servicio. También se verificará que las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como el permiso de conducción y los tiempos de descanso.

Entre las condiciones de seguridad que deben cumplir todos los transportes escolares, se estipula la antigüedad máxima de los vehículos destinados a este tipo de pasajeros, el seguro de responsabilidad civil ilimitado o la obligatoriedad de llevar la señal de transporte escolar.

Precisamente, el grueso de las 488 denuncias formuladas en la anterior campaña correspondió a irregularidades administrativas; entre ellas, 136 por no disponer (o no portar) de la autorización especial para realizar transporte escolar y 87 por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada.

"TRASCENDENCIA" DE LA CAMPAÑA EN GALICIA

La Delegación del Gobierno remarca su "especial trascendencia" en Galicia debido a la gran extensión de rutas de transporte escolar existentes. Galicia es la comunidad española con más líneas de transporte escolar, con 3.800 entre las públicas y las contratadas en todos los niveles educativos.

En base a los datos de las autoridades educativas, en cada curso académico el servicio de transporte escolar acoge a más de 90.000 alumnas y alumnos y diariamente se prestan 7.000 servicios, entre centros educativos públicos y concertados y privados.