Dimite la segunda teniente de alcalde de O Barco de Valdeorras (Ourense) por razones laborales

OURENSE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda teniente de alcalde del municipio ourensano de O Barco de Valdeorras, Diana Urdangaray, que ocupaba además el puesto de concejala de Medio Ambiente e Xardíns, ha renunciado a su acta por razones laborales.

Tal y como ha señalado el regidor del municipio, Aurentino Alonso (PSdeG), consultado por Europa Press, la renuncia se debe a la imposibilidad de Urdangaray para compaginar un nuevo empleo, que "le obliga a estar fuera del territorio prácticamente de continuo", con sus labores en el Consistorio.

Así, la renuncia se formalizará durante el pleno ordinario que se celebrará este jueves a las 19.00 horas, a la espera de confirmar si el próximo en la lista, Javier Rodríguez, tomará el relevo.