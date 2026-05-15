El diputado autonómico Raúl Santamaría se postula para la presencia de las Novas Xeracións en Pontevedra

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con Raúl Santamaría en el mitin de Vilagarcía. - PPDEG - Archivo

PONTEVEDRA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico y concejal en Vilagarcía de Arousa, Rubén Santamaría, ha anunciado su intención de optar a la presencia de las Novas Xeracións (NNXX) en la provincia de Pontevedra en el congreso que la organización juvenil celebrará el 12 de junio.

Conocido por formar parte de los 'Mozos de Arousa' en el programa de televisión 'Reacción en Cadena', el parlamentario del PPdeG se ha postulado para sustituir en la máxima responsabilidad de la organización juvenil a la salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro tras ocho años dirigiendo la entidad.

Raúl Santamaría ha hecho este anuncio cuatro días después de que la junta directiva provincial de NNXX activase el proceso congresual y este mismo viernes ha empezará en su localidad natal la campaña de recogida de firmas entre los militantes para alcanzar los al menos 50 apoyos que necesita para convertirse oficialmente en candidato.

Tras ello, tal y como ha indicado en un comunicado, hará una gira por todas las comarcas de la provincia para explicarles su proyecto a los jóvenes del PP y recabar su firma con el objetivo de presentar su candidatura antes de la fecha de cierre, fijada para el lunes 25 de mayo.

"Tuvimos una grandísima etapa de casi ocho años con Ana Cristina y hay que darle continuidad a nuestro proyecto provincial de Novas Xeracións, que es el más adecuado y cercano a la juventud y, por eso, creo que llegó el momento de asumir nuevas responsabilidades en este ámbito y ofrecerme a mi organización por si considera que puedo ser la persona que dirija el futuro", ha destacado Santamaría.

Raúl Santamaría (Vilagarcía, 1998) es Licenciado en Educación Primaria y profesor. Preside NNXX de Vilagarcía desde 2016, es concejal de la capital arousana desde 2022 y diputado autonómico desde 2023.

Desde el colectivo Arousa Moza participó en el programa de televisión 'Reacción en Cadena' con los Mozos de Arousa con el objetivo de conseguir fondos para un local social para la entidad.