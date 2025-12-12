Los diputados del BNG no asisten a la junta de gobierno de la Diputación de Lugo al estar presidida por José Tomé

Archivo - El presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Tomé. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres diputados del BNG en la Diputación de Lugo, con el vicepresidente a la cabeza, Efrén Castro, han decidido no asistir a la junta de gobierno al ser conocedores de que José Tomé iba a presidirla a pesar de haber anunciado que este viernes se haría efectiva su renuncia como presidente de la institución provincial.

Tomé anunció el pasado miércoles, después de que el programa 'Código 10' revelase que mujeres habían denunciado al presidente provincial por supuesto acoso sexual a través del canal interno del PSOE, que renunciaría a la Presidencia de la institución provincial, aunque anticipaba que retendría el acta de diputado y la Alcaldía de Monforte.

Los nacionalistas fueron conocedores de que estaría en el órgano de dirección de la Diputación cuando no se produjo la dilación de responsabilidades en Efrén Castro, por lo que preguntaron y supieron que todavía no había renuncia efectiva.

En unas declaraciones públicas realizadas fuera del Pazo de San Marcos, Efrén Castro ha exigido al PSOE que se ratifique la renuncia y se convoque un pleno extraordinario lo antes posible, "que perfectamente podría ser este lunes por reglamento", ha apostillado.

El BNG sospecha que pueda haber intención de dilatar la renuncia hasta el pleno ordinario, que está previsto el 30 de diciembre, por lo que anunciaron que si no se agiliza el proceso "tomarán medidas", haciendo referencia al anuncio que hicieron cuando se conocieron las acusaciones de que si Tomé no dimitía, abandonarían el gobierno provincial.

"QUE NO SE ALARGUE ESTE DISLATE"

No quieren los nacionalistas que "se alargue este dislate" ya que consideran prioritario que se inicie la investigación, ayudar a las víctimas y dar los pasos rápidamente, "y non tener este impás que perjudica a todos".

Por parte de los socialistas no hay confirmación de que se haya producido ya la renuncia, aunque aseguraron que harán una comunicación a lo largo de la mañana sobre ello y el resto del proceso.