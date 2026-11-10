Los diputados de BNG y PSdeG no acudirán a las comisiones parlamentarias de este miércoles y apoyarán la huelga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Socialista y los del BNG secundarán la huelga general convocada para este miércoles y han avanzado que no acudirán a las comisiones parlamentarias previstas para esta jornada en la Cámara gallega.

En concreto, en el calendario del Parlamento están previstas para las 10.30 horas la Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos y la Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

En rueda de prensa este martes tras la junta de portavoces, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG Lara Méndez ha señalado que se sumarán a las manifestaciones con motivo de la huelga general para mostrar su "apoyo a los trabajadores".

"Debemos estar en la calle para reclamar vivienda, mejores salarios, condiciones de vida digna y un servicio público fuerte. Por eso, hacemos un llamamiento a la movilización, para defender en la calle lo mismo que defendemos en el Parlamento y que se permita vivir con dignidad", ha remarcado la diputada socialista.

A preguntas de los medios sobre contra quién se manifiesta este miércoles el Partido Socialista, la también secretaria de Organización del PSdeG ha remarcado que acuden a las marchas "a favor de los trabajadores" para que puedan tener "salarios dignos" y acceso a una vivienda.

Del mismo modo, el viceportavoz del BNG Luís Bará ha expuesto que los nacionalistas han registrado un escrito comunicando que harán huelga y que no asistirán a las actividades del Parlamento al considerar que deben "estar en las calles defendiendo con la mayoría social" las reivindicaciones de la convocatoria.

"Pensamos que este es el momento de que haya una movilización masiva en respuesta a un conjunto de crisis que entendemos consecuencia de las políticas bipartidistas de los últimos 15 años que se concretan en el problema de la vivienda, en el incremento descontrolado de los precios y en que la escalada belicista también afecta a las mayorías sociales", ha argumentado, señalando que este miércoles se movilizan también "contra el incremento del gasto militar".

Cuestionado sobre las responsabilidades del PSOE en algunas de las demandas que reclama esta huelga general, Bará ha manifestado que el "primer detonante" fue la vivienda, una responsabilidad "a nivel de Estado de quien lleva gobernando todo este tiempo", pero, ha añadido, "tampoco ha habido una política de vivienda pública por parte de la Xunta".

"Todos tenemos que escuchar el clamor de las calles y quien tiene responsabilidades de Gobierno aquí y en Madrid tiene que tomar nota, porque el PSOE tiene también muchas responsabilidades en la causa principal de esta huelga", ha zanjado.

"EMPANADA IDEOLÓGICA"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos Couñago, ha confirmado que los diputados del PP acudirán a las comisiones y ha afeado la "capacidad crítica" de los grupos que "después de sostener al Gobierno central se van a manifestar contra ellos mismos".

"Es una novedad curiosa", ha ironizado, apuntando que el BNG ya les trasladó que no acudirían a las comisiones de este miércoles "a sabiendas de que van a cobrar exactamente lo mismo".

En todo caso, tras asegurar que hay "motivos sobrados para manifestarse" contra el Ejecutivo central, Pazos Couñago ha dicho sospechar que ese no es "el fin principal que persigue la huelga", toda vez que "los ministros dicen que están deseando incorporarse a los piquetes informativos".

"La empanada ideológica empieza a ser preocupante y resulta francamente difícil de explicar que los grupos estén apoyando las consecuencias de las políticas que apoyaron durante los últimos ocho años", ha aseverado antes de concluir señalando que el Grupo Popular defenderá las iniciativas registradas en estas comisiones y las aprobarán, al tiempo que ha indicado que los demás grupos entiende que "las darán por decaídas" y consideran "más importante defender sus ideales en la calle que en la Cámara".

CRÍTICAS AL RETIRO "MONACAL" DEL GOBIERNO GALLEGO

Por otro lado, los grupos de la oposición han coincidido en criticar el retiro del Gobierno gallego este fin de semana en el monasterio de San Clodio, en Leiro (Ourense).

Para la socialista Lara Méndez, el anuncio del presidente de la Xunta del Plan Galicia Industria 360, con el que la Xunta busca atraer inversión industrial con suelo, naves y vivienda para trabajadores, "no está recogido en los presupuestos" y se desconoce "cuánto costará" o en qué ayuntamientos se desarrollará.

"Si esto es lo que sale después de un fin de semana entero, lo que tenemos es un Gobierno falto de ideas. Es mejor que hagan una videollamada cada uno desde su casa, que nos sale más económico", ha apostillado.

También ha criticado esta iniciativa Luís Bará, que ha destacado que, vistos los anuncios, parece que acudieron a esta cita "a conocerse mejor" y a "fortalecer relaciones" tras la "fuga obligada" de la exconselleira de Política Social "por imposición".

De hecho, el diputado del Bloque ha censurado que la marcha de Fabiola García conllevó a que el presidente de la Xunta hiciese "cambios en 13 cargos de cuatro consellerías". "Creo que la conclusión es que es una decisión partidista de Feijóo; peleas internas en el PP como el cambio en la Presidencia del Parlamento. Ha dado lugar a una absoluta recomposición y a un cambio en escala de hasta 13 cargos en todo el Gobierno gallego", ha reprochado.