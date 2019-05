Dolors Montserrat (PP) promete ser una "gallega" más en la defensa de la pesca en la UE

Publicado 14/05/2019 13:27:27 CET

Feijóo defiende la política "en serio" frente a las "caricaturas" y reclama solución al PIF de Vigo

VIGO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha prometido este martes ser una eurodiputada gallega más para apoyar el sector pesquero de Galicia ante la Unión Europea, y ha subrayado que su partido es "el que mejor defiende los intereses gallegos y españoles" en Bruselas, porque tiene "experiencia y liderazgo".

Así lo ha mantenido en un encuentro sectorial sobre pesca celebrado en el Liceo Marítimo de Bouzas, en Vigo, en el que ha proclamado que "Galicia es el Vaticano del mar, y Vigo su Capilla Sixtina", en alusión a la importancia del sector marítimo-pesquero en esta región.

"La importancia de la pesca en Galicia no pasa inadvertida para el PP, por eso sus portavoces de pesca son siempre de Galicia", ha incidido Montserrat, quien ha defendido que, de la mano de su partido, este sector ha alcanzado logros en la lucha contra la pesca ilegal o en la recuperación de cuotas.

Según ha recordado, durante los años de gobierno del PSOE, las flotas perdieron un 44 por ciento de su capacidad de pesca, mientras que el PP logró "mejorar las cuotas en un 80 por ciento, avanzar en el rendimiento económico y mejorar el valor añadido" de las capturas.

Por todo ello, ha concluído que el PP es "el guardián" de la política pesquera común y de la pesca gallega en la UE, y se ha comprometido a trabajar "incansablemente" en la defensa de esta actividad. "Habrá dos eurodiputados gallegos, Francisco Millán Mon y yo misma", ha proclamado.

POLÍTICA "EN SERIO" FRENTE A LAS "CARICATURAS"

Por su parte, el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la importancia de hacer política "en serio", frente a la política de "caricatura y chascarrillos", y ha recordado que la primera es la necesaria para defender los intereses de Galicia ante las autoridades europeas. "No se trata de sectarismos ni de partidismos, se trata de saber o no saber, de trabajar o no", ha apostillado.

Así, ha puesto como ejemplos de "política seria" las actuaciones del gobierno gallego en Vigo, en la defensa del sector de automoción, del naval o de la pesca. "Se puede insultar, subir a los escenarios a presetar a los grupos de música, pero sin el naval, la automoción o la pesca, Vigo sería una caricatura de sí misma", ha proclamado, en alusión al alcalde y candidato a la reelección, Abel Caballero.

En esa línea, Núñez Feijóo ha subrayado que "mereció la pena" ejercer la política con responsabilidad para, por ejemplo, que la ciudad tenga una nueva depuradora, o que el astillero Barreras haya recuperado su actividad. "Si todos fueran como algunos en Vigo, tendríamos alguna que otra fiesta, pero miles de familias en el paro", ha recalcado.

PIF DE VIGO

Finalmente, el mandatario gallego ha hecho referencia al paso de Dolors Montserrat por el Ministerio de Sanidad, cuando ese departamento negoció con el Puerto de Vigo un protocolo para agilizar el funcionamiento del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF).

"Te echamos de menos en el Ministerio de Sanidad", ha afirmado Feijóo, quien ha lamentado que, con la llegada del PSOE al Gobierno, ese protocolo quedó en suspenso y se reactiva el riesgo de perder descarga de pesca en favor de la terminal portuguesa de Leixoês, porque la ministra socialista "del PIF no habla".

Por ello, ha pedido al Gobierno de España "que se comprometa con la pesca y que retome la reforma del PIF de Vigo", porque si la misma legislación, la europea, se aplica de forma distinta en Vigo que en Leixoês, se estaría cometiendo "un fraude".