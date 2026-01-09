Dos de cada 10 hogares gallegos no se permitieron ningún extra en los tres últimos meses del año

Pasajeros en el andén durante la operación salida para las vacaciones de Navidad en la estación de Atocha, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada 10 hogares gallegos (en concreto el 18,8%) no se permitieron ningún extra en los tres últimos meses del año. Entre estos gastos se incluyen vacaciones o viajes, hacer frente a imprevistos o grandes compras, extras de alimentación, ropa o calzado, nuevos servicios para el hogar, salir a cenar e ir al cine. También poder ahorrar y trabajar menos horas o que algún miembro del hogar se permitiera dejar de trabajar.

Así lo recoge la encuesta coyuntural a hogares que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE), que también refleja que el indicador de confianza del consumidor bajó 1,46 puntos en el cuarto trimestre de 2025 en Galicia en relación con el trimestre anterior, hasta situarse en -14,47 puntos.

En este trimestre disminuyeron los cuatro indicadores parciales de perspectivas de evolución de la confianza del consumidor: la situación financiera personal (-0,32), el desempleo (-0,65), la situación económica en Galicia (-2,36) y la capacidad futura de ahorro (-2,49).

Además, el indicador de confianza del consumidor varía en función de los ingresos del hogar. Así, los hogares con menores ingresos medios mensuales presentan valores más bajos en la confianza del consumidor, y a la inversa.

En el caso de los hogares con menos de 600 euros al mes, se sitúa en -37,14 puntos, mientras que en los hogares con un ingreso por encima de los 3.000 euros, el indicador se sitúa en 2,01.

EL 43% DE LOS HOGARES PASAN DIFICULTADES

En el cuarto trimestre, el 56,96% de los hogares gallegos llega con facilidad o mucha facilidad a fin de mes, el 37% con dificultad y el 6,04% restante con mucha dificultad.

Con respecto al trimestre anterior, aumentan 2,55 puntos los hogares que llegan con facilidad o mucha facilidad a fin de mes y 0,21 puntos los que chegan con mucha dificultad, mientras que disminuyó la proporción de los que llegan con dificultad (2,75).

En comparación con el cuarto trimestre del año 2024, el porcentaje de hogares que llega con facilidad o mucha facilidad a fin de mes aumenta 3,08 puntos porcentuales. El de hogares que llega con dificultad a fin de mes baja 1,51 puntos entre ambos periodos y el de los que llegan con mucha dificultad cae 1,56 puntos.

En este escenario, el 21,13% de los hogares gallegos cambió sus hábitos de compra optando por marcas blancas, productos en oferta, etcétera.

Además, el 11,49% de los hogares gallegos disminuyó otros gastos comunes (como ropa y calzado, transporte, gas, electricidad), excepto alimentación.

En los próximos tres meses, el 41,56% de los hogares gallegos tiene pensado ahorrar; el 61,53% hacer algún extra en productos de alimentación; el 65,53% salir a cenar, a cafeterías, ir al cine o al teatro, y el 22,6% hacer frente a imprevistos o grandes compras.

El 12,94% de los hogares gallegos está pagando la vivienda principal en que habitan, el 10,38% el coche y el 3,15% una segunda vivienda. Con respecto al cuarto trimestre de 2024, bajó 0,67 puntos el porcentaje de hogares que paga la vivienda habitual.